Выборы в Европарламент: в борьбу вступает "Партия брексита"

На политическом ландшафте Великобритании в преддверии выборов в Европарламент появилась новая партия - "Партия брексита". В пятницу о её создании официально объявил Найджел Фарадж.

Свою предвыборную кампанию он начал с обвинений в адрес британского правительства, назвав его действия последних нескольких недель "величайшим предательством демократии в истории страны".

"Это было довольно глупо - как я на мгновение поверил в то, что мы победили. Однако вскоре - во время так называемых переговоров - стало ясно, что наши парламент, кабинет министров, премьер - противники "брексита" и сделают всё возможное для того, чтобы отсрочить, дискредитировать и даже фактически остановить, повернуть его вспять", - сказал политик.

За первые 10 дней своего существования "Партии брексита" удалось собрать почти миллион долларов спонсорских средств, похвастался Фарадж.

"Я вступила в Консервативную партию в 1984 году. Решение покинуть её далось мне нелегко. Ведь с 87-го на всех без исключения выборах я боролась за её победу - начиная от Маргарет Тэтчер, заканчивай Терезой Мэй. И я знаю, в поддержку кого из них я бы выступала сегодня", - с такой речью выступила Аннунциата Рис-Могг, сторонница "Партии брексита".

Также бывший лидер "Партии независимости" пообещал, что по итогам майских выборов его новое политическое движение отвоюет у консерваторов места в Европарламенте.

Предоставив отсрочку "брексита" до конца октября, Брюссель обязал Британию принять участие европейских выборах. Голосование пройдет с 23 по 26 мая.