Джулиан Ассанж в тюрьме для особо опасных преступников

Арестованный в Лондоне основатель Wikileaks Джулиан Ассанж направлен в тюрьму Белмарш, оборудованную для содержания особо опасных преступников. Об этом сообщают сразу несколько информагентств со ссылкой на свои источники. В заключении австралиец ожидает приговора по делу о воспрепятствовании правосудию, а также решения по запросу на его экстрадицию в США. Защита настаивает, что выдавать Ассанжа нельзя.

Были решения британских судов, в которых проявлялась особая осторожность в отношении запросов Соединенных Штатов, в частности, потому что США имеют привычку добиваться экстрадиции людей, а затем предъявлять им новые обвинения. Грег Барнс адвокат Джулиана Ассанжа

Адвокаты говорят, что Ассанжа преследуют из-за публикации на портале Wikileaks американских дипломатических документов, и называют это «опасным прецедентом» для журналистов, которые пишут о США. За делом австралийца следит Верховного комиссара ООН по правам человека, сообщила его официальный представитель Равина Шамдасани:

_«Мы следим за этим делом. Мы ожидаем, что компетентные органы позаботятся о том, чтобы дело г-на Ассанжа было рассмотрено с учетом его прав на соблюдение законности и на справедливый суд, в том числе по вопросу об экстрадиции».

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Джулиан Ассанж был задержан в четверг в лондонском посольстве Эквадора, куда он бежал в 2012 г. от экстрадиции в Швецию по делу об изнасиловании. В поддержку основателя Wikileaks развернута широкая кампания, в том числе, в Германии и Франции, с призывом предоставить ему убежище.