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Великобритания

Отсрочка "брексита": лондонцы недовольны

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 Юрий Смирнов 
Отсрочка "брексита": лондонцы недовольны
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Жители Лондона реагируют на решение Евросоюза отодвинуть "брексит" на конец октября без радости. Для них это признак того, что британское правительство не справляется со своими обязанности, в результате чего, три года спустя после решения о выходе из ЕС, судьба страны фактически решается не в Лондоне, а в Брюсселе.

Кэрол: "Никто не управляет «брекситом». Пора уже заняться им как следует и довести дело до конца, так или иначе".

Гари: "Полная неразбериха. Позор какой-то. Вопрос очень непростой, и разобраться с ним не получается".

Крис Уайт: "Мои демократические взгляды подсказывают мне, что что-то не так. Я голосовал за Евросоюз, но постоянно менять под себя правила игры нельзя. Поэтому давайте уже двигаться вперёд".

Дэйн Уеллс: "Они тянут с решением этого вопроса на протяжении трёх лет. Ну протянут еще годик".

"Самый главный вопрос – какие последствия это будет иметь для Терезы Мэй, – считает политолог, профессор Королевского колледжа Ананд Менон. – На самом деле с точки зрения парламента ничего не поменялось. Большинства там так и не появилось. Можно предположить, что из-за отсрочки до октября члены парламента еще больше расслабятся и не о чем не договорятся. Поэтому главный вопрос, оставит ли правящая партия Терезу Мэй у власти или нет. Мне кажется, что в партии растет настоящее недовольство и может последовать попытка её отстранения. Может быть, не до европейских выборов, но точно после".

Британская пресса беспощадна по отношению к Терезе Мэй. По мнению многих изданий, не имея за спиной поддержки парламента, премьер-министр была вынуждена уступит диктату 27. А будущее Великобритании всё больше напоминает "чёрную дыру"...

Видеомонтаж • Сергей Дубин