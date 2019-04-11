"Режим аль-Башира низложен"

Режим аль-Башира свергнут, парламент и правительство распущены, действие конституции приостановлено, отныне власть в Судане принадлежит военным. Об этом в обращении к нации в прямом эфире государственного телеканала заявил министр обороны страны.

Авад бен Ауф также добавил, что президент и ряд представителей руководства арестованы.

Армия ввела режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Закрыты воздушное пространство и границы.

На новость о военном перевороте суданцы отреагировали всеобщим ликованием. Тысячи людей вышли на улицы Хартума, чтобы отпраздновать отстранение от должности Омара аль-Башира, который правил республикой последние тридцать лет.

Экономический кризис, воцарившийся в Судане после введения Соединёнными Штатами санкций, вызвал волнения в стране. С декабря прошлого года здесь не утихали акции протеста. За несколько месяцев жертвами столкновений и беспорядков стали 60 человек, по сведениям правозащитников и оппозиции.

Сообщается, что суданские вооруженные силы создали военный совет, который будет управлять республикой в течение двух лет. В конце переходного периода в стране будут проведены выборы.