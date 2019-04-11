Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку - Рейтер

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку со своего поста, сообщает агентство "Рейтер", в настоящий момент ведутся консультации о формировании переходного совета. Об этом "Рейтер" информирует со ссылкой на источники в правительстве.

С середины декабря прошлого года страна была охвачена народными протестами, вначале имевшими экономический характер: манифестанты призывали власти снизить цены на хлеб и на другие продукты питания.

Протесты перед комплексом правительственных зданий в Хартуме Фото Рейтер

Постепенно начали появляться и политические требования, которые касались смены режима практически единоличной власти Омара аль-Башира, находившегося на президентском посту уже 30 лет.

Центром протестов стал комплекс зданий министерства обороны в столице страны, распложенный недалеко от президентского дворца.

Именно там протестующие разбили свой лагерь.

Как заявляют оппозиция и правозащитники, за несколько месяцев были убиты около 60 человек, сотни пострадали, несколько тысяч задержаны.

Протестующие выдвигали политические требования Фото Рейтер

Острый политический кризис начался в Судане еще 8 лет назад, после отделения Южного Судана и введения против официального Хартума экономических санкций США.