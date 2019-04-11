В Риме отреставрировали Святую лестницу

В Риме после реставрации открывается Scala Sancta - Святая лестница из дворца Понтия Пилата, по которой, по преданию, поднимался Иисус Христос на суд в день казни к римскому правителю. Ступени этой лестницы были привезены в IV веке из Иерусалима римской царицей Еленой. Святая лестница с 28-ю мраморными ступенями — место паломничества христиан со всего мира. Впервые за 300 лет ей можно будет полюбоваться без деревянной защиты, под которой были найдены тысячи писем, фотографий и монет.

Франческа Ченция, реставратор: "С лестницы не снимали защиту с 1950 года. Под ней был толстый слой пыли, а также много записок, монет и мелких предметов, оставленных паломниками".

На протяжении не одной сотни лет сюда приезжают паломники. Из-за особой святости этой реликвии верующие поднимаются по ней только на коленях, читая молитвы на каждой ступени, чтобы искупить свои прегрешения. Кроме лестницы реставрации подверглись также фрески, покрывающие стены вокруг. Святая лестница будет открыта для свободного посещения в течение 60 дней до 9 июня.