Парламент Италии признал геноцидом резню армян в Османской империи

Итальянский парламент принял резолюцию с призывом к правительству страны признать геноцидом массовое убийство армян 1915 года в Османской империи. По словам парламентариев, ее цель - "почтить память жертв злодеяний" и примирить народы Армении и Турции.

Ранее Анкара выступила с критикой инициативы, вызвав итальянского посла в МИД и выразив сожаления по поводу ее принятия. Турецкое правительство признает гибель от 300 до 500 тыс. армян в начале ХХ века, отказываясь называть убийства времен Первой мировой войны геноцидом.

Массовое убийство армян признали геноцидом парламенты и правительства 29 стран, включая Францию, Россию и Канаду.