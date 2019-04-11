Майкла Калви поместили под домашний арест

Майкл Калви, американский инвестор и основатель фонда Baring Vostok, освобожден из СИЗО и помещен под домашний арест до 13 апреля. Соответствующее решение в четверг принял Басманный суд Москвы. Примечательно, что на изменении меры пресечения в отношении Калви настаивал Следственный комитет РФ.

Выступая в суде, Майкл Калви вновь заявил, что виновным ни в чем себя не считает и что его бывшие партнеры оклеветали его с целью уйти от ответственности за вывод активов из России. Одновременно американский инвестор заверил, что несмотря на уголовное преследование, никуда из России бежать не собирается до окончания следствия.

"Речь в обвинении идет о бизнес-споре, который возник до моего ареста. Наши оппоненты прибегли к отчаянной попытке уйти от ответственности за вывод активов из Юниаструмбанка. И мне остается сожалеть, что одна из сторон выбрала весьма странный способ защиты своих интересов. То, что должно разрешаться в открытом коммерческом суде, стало предметом уголовного преследования. Именно поэтому для меня вопрос невиновности - это вопрос чести, моей репутации, которую я создавал всю свою сознательную жизнь", - сказал Калви.

Арест Майкла Калви в феврале этого года вызвал широкий резонанс в российских деловых кругах. В его поддержку выступили многие представители бизнес-сообщества, в том числе бизнес-омбудсмен Борис Титов и глава Сбербанка Герман Греф.

Уголовное дело в отношении Калви и его ближайших помощников было возбуждено по заявлению члена совета директоров банка "Восточный" Шерзода Юсупова (владеет 4,8% акций). По версии следствия, Майкл Калви совместно с группой топ-менеджеров фонда Baring Vostok и НАО "Первое коллекторское бюро" в 2017 году организовал мошенническую схему, в результате которого из банка "Восточный" было похищено 2,5 млрд руб.

Однако по версии защиты Калви, речь идет о внутреннем конфликте между акционерами. Вместе с Калви по делу проходят еще пять человек: три сотрудника Baring Vostok - Иван Зюзин, Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, бывший руководитель банка "Восточный" Алексей Кордичев и гендиректор НАО "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров - все они находятся под арестом.