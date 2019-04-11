Французский фермер засудил "Монсанто"

Французский фермер Поль Франсуа одержал третью судебную победу над американским биотехнологической корпорацией “Монсанто”. В 2004 г. он получил тяжёлое отравление гербицидом алахлором, которым он обрабатывал свои поля. Монсанто выпускал этот гербицид под торговой маркой "Лассо".

Спустя некоторое время использование этого химиката было запрещено во Франции, а в 2012 г. суд первой инстанции признал виновность Монсанто в отравлении Прля Франсуа. Но судебный процесс на этом не завершился. В 2015 г. уже апелляционный суд принял решение в пользу истца, но и оно было оспорено адвокатами Монсанто в Кассационном суде, который снова направил дело в Апелляционный суд. Поль Франсуа и его адвокат Франсуа Лаффорг рассчитывают на то, что это победа уже окончательна.

Поль Франсуа: «Мы выиграли суд. Компания Монсанто была признана виновной в третий раз».

Франсуа Лаффорг: «Виновность Монсанто была подтверждена французским судом, апелляционным судом Лиона, который опубликовал развернутую мотивацию своего решения, отвергнув все аргументы, выдвигавшиеся Монсанто. Сегодня Поль Франсуа и все жертвы пестицидов одержали большую победу».

Как установил суд, на упаковке гербицида не было информации о его потенциальной опасности для здоровья. Как говорится в мотивировочной части постановления суда, фермер не обязан иметь знания в области химии достаточные для принятия всех необходимых мер безопасности без предупреждения со стороны производителя химиката.Суд обязал компанию выплатить пострадавшему фермеру 50 тысяч евро.

Адвокаты компании утверждали, что гербицид производился не французским филиалом, а другим юридическим лицом, а сам фермер при использовании химиката проявил халатность.