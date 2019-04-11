Италия: кофе и газеты

Джек Паррок, Euronews:

"Как и многие итальянцы, путешествуя по Апеннинам в рамках предвыборной поездки по Европе, мы начинаем наш день с кофе и чтения утренних газет. Печатная пресса здесь очень популярна среди тех, кто хочет знать, что происходит в стране и во всём мире. Посмотрим, что пишут в газетах сегодня. На первой странице La Stampa - премьер-министр Джузеппе Конте говорит о проблемах экономики страны, о бюджете на будущий год и о том, что правительство не будет вводить меры жёсткой экономии. Люди, которых мы встречали во время нашего путешествия, тоже в первую очередь говорили о не радужном состоянии экономики, о безработице.

Елена Каваллоне, Euronews:

"Другая очень популярная газета La Repubblica, посвятила целый обзор ситуации в Ливии. Это тоже очень важная тема для Италии: как во внешней её политике - так и во внутренней. Потому что из-за нестабильности поток мигрантов из этой страны в Италию может сильно возрасти. А этот вопрос сейчас очень волнует итальянцев. Ну и, конечно, здесь также можно увидеть фотографию чёрной дыры, эта новость была на первых страницах всех ведущих изданий во многих странах. Газета Corriere della Sera пишет о священниках педофилах, но также и о чёрной дыре. Не обошли тут вниманием и план бюджета на будущий год. Это волнует многих людей, которые опасаются новой конфронтации с Брюсселем. Вот такие новости читают сегодня итальянцы.

Джек Паррок, Euronews:

"Интересно, что на первых страницах сегодняшних газет - в основном проблемы самой Италии, новости о том, что происходит в стране".

Елена Каваллоне, Euronews:

"Да, это так. И я хочу сказать, что это вообще характерно для Италии: в газетах тут вообще трудно найти что-то совершенно не связанное с внешней или внутренней политикой страны, как мы и смогли убедиться сами, просматривая сегодняшние газеты".

Джек Паррок, Euronews:

На этих проблемах и будут делать акцент итальянские партии, которые борются за голоса избирателей в преддверии майских выборов в Европарламент.