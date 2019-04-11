В Брюсселе устали от "брексита"

В Брюсселе устали от обсуждения "брексита» и надеются, что предоставленная Лондону отсрочка до 31 октября позволит странам ЕС заняться решением более насущных проблем. Такую точку зрения в интервью Euronews выразили главный переговорщик по "брекситу» от ЕС Мишель Барнье и еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

«"Брексит" с самого начала был плохой идеей. Его последствия можно оценивать только как негативные, – считает Мишель Барнье. – Это игра, в которой не будет выигрывших, только проигравшие. Поэтому "брексит" никакой пользы не принесет. До настоящего времени, никто, даже господин Фараж не смог доказать обратное».

Маргрет Вестагер сожалеет, что брексит отвлекает ЕС от решения важных вопросов:

«У нас очень много дел, нам есть чем заняться! Поэтому мы не можем позволить, чтобы из-за "брексита" важные проекты отошли на второй план. Все эти дискуссии отнимают очень много времени, о "брексите" пишут все СМИ, а лидеры государств вынуждены тратить свое время на обсуждение данной проблемы вместо того, чтобы уделять внимание по-настоящему первоочередным задачам. У нас до сих пор нет согласия, как защитить беженцев, как решать проблему миграции в Европе, что делать с внешними границами ЕС. Много вопросов накопилось в сфере торговли. Все это очень серьезно влияет на нашу повседневную жизни. Но вместо этого мы вынуждены часами, изо дня в день обсуждать "брексит". Поэтому я очень надеюсь, что с новой отсрочкой мы, наконец, сможем заняться чем-то другим. А британцы должны сами определиться, как и когда им уходить из ЕС. Это британский вопрос!».