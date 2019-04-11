Из-за кори на юге Австрии произошел транспортный коллапс

На юге Австрии известие о появлении кори вызвало транспортный коллапс. В городке Клагенфурт с населением 100 тысяч человек была приостановлена работа всего наземного транспорта. В четверг на линию не вышел ни один рейсовый автобус. Причина - выявление кори у одного из водителей.

Как сообщается, мужчина почувствовал недомогание на минувшей неделе, однако до появления первых симптомов кори ходил на работу. Только спустя несколько дней он обратился в больницу, где ему поставили диагноз. В этой связи власти Клагенфурта выразили опасения, что заразиться могли и пассажиры. В ходе проверочных мероприятий корь была диагностирована еще у двух жителей города.

В январе вспышка кори была зафиксирована в другом австрийском городе Граце, где по меньшей мере 13 детей, включая четырех младенцев заразились корью в педиатрической клинике.

Как отмечают эксперты ЮНИСЕФ, в целом число заболеваний корью в мире заметно выросло по сравнению с предыдущими годами. Во многом это связано с отказом родителей прививать детей по тем или иным соображениям.