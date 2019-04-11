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Великобритания

Британская полиция задержала Ассанжа

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 Наира Давлашян 
Британская полиция задержала Ассанжа
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Власти Великобритании задержали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа после того, как Эквадор лишил его убежища в посольстве страны в Лондоне. Эквадорский президент Ленин Морено сообщил, что Великобритания пообещала не экстрадировать Ассанжа в страну, в которой ему может угрожать смертная казнь.

"В соответствии с нашей твердой приверженностью правам человека и международному праву, я попросил Великобританию гарантировать, что мистер Ассанж не будет экстрадирован в страну, где к нему могут быть применены пытки или смертная казнь", - сказал Морено в видеообращении, опубликованyом в Twitter.

По его словам, британское правительство подтвердило намерение выполнить эту просьбу в письменной форме.

В 2010 году Швеция обвинила Ассанжа, который тогда находился в британской столице, в изнасиловании и сексуальных домогательствах. В 2012 году лондонский суд постановил экстрадировать основателя WikiLeaks. Опасаясь, что Швеция передаст его США, где его обвиняют в разглашении секретных данных, он укрылся в посольстве Эквадора, где провел семь лет.

В 2017 году Швеция прекратила преследование Ассанжа. Поводом для его задержания, по сообщениям полиции Лондона, стало неуважение к суду: в 2012 году основатель портала WikiLeaks проигнорировал решение юридической инстанции.

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