Снять жильё на Западном берегу Иордана

Он-лайн платформа краткосрочной аренды жилья Airbnb пересмотрела своё решение прекратить работать с предложениями из еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится, что она продолжит предлагать жильё на Западном берегу, но не будет получать прибыль от этой деятельности, а передаст полученные средства некоммерческим гуманитарным организациям.

В ноябре 2018 года Airbnb объявила об отказе от публикаций предложений об аренде жилья в еврейских поселениях на Западном берегу Иордана, расположенных на территориях, которые ООН считает оккупированными. Это вызвало волну возмущения в Израиле и в еврейских общинах за его пределами - в частности? в США. Компанию обвинили в дискриминации и пригрозили судебными исками, призвав бойкотировать предлагаемые ею услуги.