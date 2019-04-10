"Брексит-одиссея"

Затянувшееся расставание... 23 июня 2016 года граждане Великобритании решали вопрос, хотят ли они видеть свою страну в составе Евросоюза. Сторонников евроинтеграции оказалось меньше всего на три процента. После плебисцита начались долгие и трудные переговоры Лондона с Брюсселем об условиях развода.

29 марта этого года Британия уже должна была попрощаться с ЕС, но Палата общин так и не одобрила сделку, согласованную премьером Терезой Мэй с Брюсселем. Не помогло даже обещание главы кабмина уйти в отставку, если парламентарии поддержат соглашение.

REUTERS/Susana Vera

Идея выйти из сообщества без сделки тоже пришлась британским депутатам не по душе. Сама премьер неоднократно заявляла, что "жесткий брексит" может привести к хаосу. На прошлой неделе парламент проголосовал за то, чтобы Мэй попросила у Брюсселя очередную отсрочку. Новая дата, которую предложила глава кабмина, - 30 июня. Но решающее слово – за европейскими лидерами. Если они не согласятся помочь Британии, то развод состоится уже в пятницу – без сделки.

Были у депутатов и другие предложения об условиях выхода из ЕС. Среди них - сохранение членства в Таможенном союзе, заключение соглашения о едином экономическом пространстве и проведение референдума по любому договору. Еще один вариант предполагал продление самого процесса "брексита". Если бы это оказалось невозможным, то парламент бы выбирал между "жестким брекситом" и отменой 50-статьи Лиссабонского договора. Но в итоге депутаты отвергли все четыре предложения.

Перед саммитом Терезе Мэй пришлось сесть за стол переговоров с лейбористами, несмотря на то, что этот шаг вызвал негодование в лагере однопартийцев премьера.

За день до поездки в Брюссель Мэй побывала в Берлине и Париже, где встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в надежде заручиться их поддержкой.

Мэй рассчитывает на то, что Палата общин ратифицирует соглашение с ЕС до европейских выборов и что страна покинет Евросоюз 30 июня. Однако в ЕС считают это маловероятным, и, по всей видимости, Брюссель готов предложить Лондону перенести "брексита" на более поздний срок.