Стена Плача: генеральная уборка

В среду 10 апреля уборщики, вооружённые длинными палками начали очередную - пасхальную уборку Стены Плача в Иерусалиме. Из щелей между камнями они достают записки с просьбами и обращениями к богу, чтобы освободить место для новых посланий. Старые не выбрасываются и не сжигаются, а захораниваются на Масличной горе, как и все тексты, где упоминается всевышний.

Стена Плача или Западная Стена длиной 485 метров - часть стены Второго Храма, разрушенного римлянами в в 70 году н. э. Это величайшая святыня иудаизма. Но большинство заложенных в Стену записок, как выяснилось, принадлежат не иудеям, а приезжим туристам.