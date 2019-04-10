В Нью-Йорке введен режим ЧП из-за вспышки кори

В Нью-Йорке объявлен режим чрезвычайного положения из-за вспышки кори. С конца сентября уже было зарегистрировано более 280 случаев. Это самая масштабная эпидемия кори в Нью-Йорке с 1991 года. В основном болезнь распространяется среди членов бруклинской общины ортодоксальных евреев.

"Жители пораженных районов обязаны сделать прививку. Отказ от вакцинации будет считаться нарушением. Министерство здравоохранения будет штрафовать тех, кто не сделает прививку", - заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Директор Национального центра аллергологии и инфекционных заболеваний говорит, что многие члены общины отказываются от вакцинации. Энтони Фаучи надеется, что на этих людей смогут повлиять религиозные лидеры:

"Нужно, чтобы религиозные лидеры, главы общин убедили людей, что они должны это сделать не только из заботы о детях. Они несут ответственность перед обществом. Они обязаны защитить его, раскрыв этот зонтик коллективного иммунитета".

Прививку местные жители должны сделать в течение 48 часов. В ином случае им придется заплатить штраф в размере 1000 долларов. Обязательную вакцинацию должны пройти все взрослые и дети старше 6 месяцев.