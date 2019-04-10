Новый виток эскалации конфликта: десятки погибших и раненых

В среду по инициативе Германии должны состояться закрытые консультации по ситуации в Ливии, за которыми последует заседание Совета Безопасности ООН.

Предполагается, что выступит специальный представитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе, он расскажет о текущей ситуации.

ООН настаивает на немедленном предоставлении гуманитарного доступа к мирным жителям.

ВОЗ, со своей стороны сообщает о десятках погибших, в том числе и среди гражданского населения.

Подразделения под командованием Халифы Хафтара ведут бои на западных подступах к столице страны, где находится правительство, признанное международным сообществом.

Общенациональная конференция, запланированная на середину апреля в Гадамесе, была перенесена на неопределенный срок из-за нового витка эскалации.

По словам представителя Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Мэтью Брука, "тут можно слышать артиллерийские залпы, рвутся снаряды и мины, требуется переместить людей в более безопасное место".

По сообщениям гуманитарных организаций, уже подготовлено все необходимое, включая медикаменты, еду, средства для дезинфекции воды, чтобы обеспечить наиболее нуждающихся в помощи ливийцев.

ООН предлагала еще несколько месяцев назад провести в Ливии всеобщие выборы, и на основе их результатов сформировать легитимные и общепризнанные, как отмечается, органы власти.