СКР попросил отпустить под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви

СКР РФ попросил перевести под домашний арест основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, содержащегося в СИЗО. Об этом сообщает информагентство "Интерфакс". Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест. Она уточнила, что с аналогичным ходатайством следствие обратилось в суд и в отношении бывшего председателя правления банка "Восточный" Алексея Кордичева.

Основатель фонда Бэринг восток американец Майкл Калви находится в следственном изоляторе в Москве уже два месяца. Накануне уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил бизнесмена в СИЗО и сообщил журналистам , что Калви по-прежнему хочет работать в России и привлекать инвесторов. Титов надеется, что Майкла Калви освободят под залог:

"Тем более, что никакого влияния на свидетелей или попытки уехать из России Калви предпринимать не будет, он дал все заверения на этот счёт. Более того, он говорит, что он по-прежнему собирается работать в России, несмотря ни на что, это чисто корпоративный конфликт, всякие недобросовестные партнёры попадаются в любой стране мира".

13 апреля истекает срок ареста всех обвиняемых по делу, во вторник Басманный суд Москвы до 14 июля оставил под стражей партнера фонда Филиппа Дельпаля.

Майкла Калви и пятерых его партнёров обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах, в частности — в завышении цены акций. В свою очередь, Калви заявил о ложном доносе со стороны акционера Шерзода Юсупова, ключевого свидетеля по делу.