Гордон Рамзи: "Мною движут не деньги"

Гордон Рамзи — знаменитый британский шеф-повар, его рестораны удостоены 16 мишленовских звёзд. Популярный ведущий [телешоу]__, футболист, отец большого семейства, Гордон - гость нашего телеканала.

Euronews: "Гордон, мы встречаемся здесь, в ресторане Hell's Kitchen знаменитого отеля "Цезарь Палас" в Дубае. Вы когда-нибудь думали, что будете работать здесь?"

Гордон Рамзи, шеф-повар: "Нет, все это довольно невероятно. Я влюбился в Дубай 18 лет назад, когда мы здесь только открылись. Посмотрите, как за это время изменился город, это уму непостижимо! Для меня это - площадка гурманов; здесь очень конкурентоспособный, отлично налаженный рынок. Вы видите, что в Дубай просто хлынули европейцы, их здесь больше, чем раньше. Здесь всегда гарантированно хорошая погода, гарантированно вкусная еда и отличные пляжи".

Euronews: "Скажите на столь насыщенном рынке открыть ресторан трудно? Их ведь здесь столько!"

Гордон Рамзи, шеф-повар: "Это очень сложно, потому что конкуренция весьма напряженная, а тенденции меняются ежедневно. Вы должны предлагать самое модное, самое красивое, порой самое дешевое... так вот, в ресторанном бизнесе такой подход невозможен, так что легче мне пока не становится".

Euronews: "Есть ли у вас планы снимать вашу "Адскую кухню" здесь, как в Лас-Вегасе?"

Гордон Рамзи, шеф-повар: "Я не думаю, что здесь это получится... Это жанр, в котором очень важно слово. А у меня порой срывается с языка то, что может не понравится. Я - честный искренний парень, сам про себя это недавно понял. Мы только что утвердили 19-20-сезоны адской кухни, будем снимать их в Лас-Вегасе".

Euronews: "Насколько здешний бизнес отличается от европейского или американского рынка?"

Гордон Рамзи, шеф-повар: "Очень...речь идет не только о еде, но и об атмосфере, напитках, этикете, обслуживании. Это привлекательный рынок, но нужно держать ухо востро. Совсем как в Лос-Анджелесе: если вы после полутора-двух лет все еще популярны, то значит, сможете здесь задержаться".

Euronews: "Как вы определяете место Дубая в мировой ресторанной системе координат?"

Гордон Рамзи, шеф-повар: "Вы просто оцените количество работающих здесь лучших поваров! Порой кажется, что вы на Елисейских полях в Париже, а иногда - что вы Лондоне, где нибудь в Мейфэре или Челси.... Вы можете сидеть здесь до позднего вечера, без дождя, при хорошей погоде, наслаждаясь вкусной едой".

Euronews: "У вас - 16 звезд Мишлена. Это жадность до славы, смекалка или просто вы подсели на эту иглу, когда от вас все время ждут чего-то большего?"

Гордон Рамзи, шеф-повар: "Вы знаете, в прошлом году мы умер Жоэль Робюшон, в его активе было 38 мишленовских звезд. Он был необыкновенным человеком, мне довелось целый год с ним работать. У Алена Дюкасса сейчас - 21 звезда. Скажите, вот Криштиану Роналду достаточно уже наигрался в футбол или нет? Так и наше дело... это страсть. За моими плечами - команда... Крейг здесь, Кристина в Лас- Вегасе. Мэтт Абе и Клэр Смит сейчас собственный бизнес возглавляют. Так что все это - сложная история. Не стоит думать, что чем больше у тебя звезд, тем веселее жизнь. Нет, звезда - это формальное подтверждение твоего масштаба. Ты получаешь награду в октябре за то, что приготовил год назад. Это - напоминание о том. как отлично мы сработали, не я один, а моя команда, которая дает мне лучшее".

Euronews: "Как вы переживаете известность, которая приходит с вашим уровнем успеха?"

Гордон Рамзи, шеф-повар: "У меня замечательная мама, она помогает мне не оторваться от реальности, со мной рядом - моя удивительная жена. Какая такая слава? Я просто занят. И я точно не выхожу на улицу с расчетом на похвалу... Будь так, я бы из дома побоялся нос высунуть!"

Euronews: "Поздравляем с рождением пятого ребенка!"

Гордон Рамзи, шеф-повар: "Да, номер пять!"

Euronews: "Но вы еще будете продолжать?"

Гордон Рамзи, шеф-повар: "Не думаю, что это разумно. Всем нашим детям мы даем необходимую стабильность. Пять - это много! Уверен, что сегодня детей загружают гораздо больше, чем в моем детстве. Их постоянно стимулируют, отвлекают, в мое время такого феноменального доступа к технологиям, интернету не было. Я иногда смотрю на своего помощника, так вот, когда ему хочется на свидание, с девушкой познакомиться, он просто проводит пальцем влево или вправо. В мое время принято было ухаживать. Я отец трех дочерей, я наблюдал за их отношениями, романами. И вижу, как сегодня это сложно".

Euronews: "Вы строгий отец, когда речь заходят о дочерях, их романах?"

Гордон Рамзи, шеф-повар: "С самого раннего возраста я всегда умолял их говорить о проблемах: чем быстрее ты скажешь, тем больше я смогу сделать для тебя! Они этот мой посыл поняли. Строг ли я? Я с детьми очень честен. Я мечтаю, чтобы они нашли свою страсть, призвание, не оглядываясь на меня или мать. Речь идет не о наследстве, не о славе, богатстве, билетах первого класса , нет, речь идет о деле жизни, которое нужно найти. Поэтому Мегс изучает криминологию, Холли увлекается модой, а Джек решил быть военным. Ну а Тилли.. Тилли у нас мечтает".

Euronews: "Кем она хочет быть?"

Гордон Рамзи, шеф-повар: "Сегодня врачом, а завтра шеф-поваром. Ну, и так далее...."

Euronews: "Очевидно, что они растут в совершенно другом мире. Скажите, а как "брексит" повлияет на кулинарную индустрию?"

Гордон Рамзи, шеф-повар: "Хороший вопрос, я думаю, что в среднем рынок в последние три года был очень насыщенным. Мы по сравнению с 2018 выросли на 4,5%. Вокруг "брексита" возникла атмосфера неуверенности. Чем быстрее сделка будет реализована, тем быстрее мы сможем наконец выбросить это из головы и заняться тем, что и положено великой нации. Вы спрашиваете, как "брексит" отразится на ресторанах? На солидных, сильных - никак. На остальные - да, повлияет. В моем штате где-то 70 с лишним процентов сотрудников - европейцы. Так вот, нам нужно снова вернуться в рабочий ритм. Мы ведь - нация трудяг. Когда эта история с "брекситом" закончится, когда мы выйдем из ЕС, то все вернется на круги своя. Мы снова будем много трудиться и наконец станем самими собой. Для меня вся эта история вдвойне непроста, я ведь наполовину шотландец. Но в Шотландии никогда не жил. Я люблю Великобританию, это удивительное место для того, чтобы набрать высоту, повзрослеть, у страны замечательные ценности, история. Она не зря называется Великой Британией, не стоит об этом забывать".

Euronews: "Вы упомянули Шотландию. Будь у вас такая возможность, вы бы предпочли стать шотландским футболистом или шеф-поваром?"

Гордон Рамзи, шеф-повар: "Это действительно хороший вопрос. Я думаю, что до моих 30 лет я бы определенно выбрал футбол. А в 50 лет - кухню. Думаю, в обеих профессиях уровень дисциплины, выдержки требуется примерно одинаковый. И там и там важен профессионализм, а не просто тренировки. Играть в футбол сложно, можно за считанные секунды упасть, получить травму ( как было у меня), но нужно суметь подняться и продолжить игру".

Euronews: "Вы иногда сами не удивляетесь, как многого достигли?"

Гордон Рамзи, шеф-повар: "Я думаю, что частично мой мотор, "драйв" опирается на страх однажды чего-то не иметь. С учетом контекста, в котором я вырос, страх потери, проигрыша ощущается в 10 раз сильнее. Я уже давным давно хорошо зарабатываю, так что мной движут не деньги".