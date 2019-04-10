Срочная новость

Срочная новость

Индия

Далай-лама попал в больницу

 Комментарии
 Елена Караева 
Далай-лама попал в больницу
Размер текста Aa Aa

Духовный лидер буддистов Тибета Далай-лама был госпитализирован в одну из больниц индийского Дхармсала в связи с острой легочной инфекцией.

Позднее поступила информация, что он сможет через несколько дней покинуть лечебное учреждение в связи с улучшением состояния. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.

Далай-ламе 83 года, он активно путешествует, встречается с политическими лидерами, учеными, общественными деятелями и принимает участие в межконфессиональных богослужениях.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube