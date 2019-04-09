Украина: предвыборные дебаты под угрозой срыва?

В ЦИК Украины заявили, что идея Зеленского провести дебаты вместе с Порошенко на стадионе Олимпийский не соответствует избирательнмоу праву страны. Кандидаты обязаны встретиться в студии на общественном телевидении, заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"Ни ЦИК, ни кандидаты не имеют права изменять правила. Дебаты должны состояться в том порядке, в котором они установлены законом. Если же кандидаты договариваются между собой о проведении какой-то акции за счет избирательных фондов, то в этом случае они все организовывают сами", - подчеркнула Слипачук.

На минувшей неделе Владимир Зеленский пригласил Петра Порошенко провести решающие дебаты перед вторым туром президентских выборов на стадионе "Олимпийский" в Киеве. В штабе Зеленского предложили дату 19 апреля. Порошенко уже тогда отметил, что это противоречит законодательству Украины, но вызов все же принял.

Теперь неизвестно состоится ли встреча. Украинский ЦИК объявил, что 19 апреля для кандидатов будет готова студия в здании Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ). А в МВД Украины тем временем сообщили, что готовятся обеспечивать правопорядок в ходе встречи Зеленского и Порошенко именно на "Олимпийском".

Второй тур президентских выборов на Украине намечен на 21 апреля.