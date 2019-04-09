ЕС готов к отсрочке "брексита", длительность зависит только от Великобритании (Барнье)

Главный переговорщик Брюсселя по "брекситу" Мишель Барнье сообщил, что ЕС готов к отсрочке "развода" с Великобританией. Срок, по его словам, зависит от того, одобрит ли продление Статьи 50 британский парламент. "Продолжительность отсрочки должна соответствовать ее цели", - добавил он на пресс-конференции в Люксембурге во вторник.

Политик также отметил, что Евросоюз предоставит Терезе Мэй "последний шанс", получить одобрение сделки в парламенте, но премьер-министр должна обозначить конкретный план действий.

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