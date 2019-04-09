Жрец Изиды с забытого кладбища

Под Каиром археологи обнаружили гробницу и мумию возрастом в 2500 лет. Предположительно, это жрец или по крайней мере поклонник Изиды — одной из главнейших богинь египетского пантеона. Для уточнения ещё предстоит проанализировать артефакты и прочитать иероглифы, если их найдут.

Работы на древнем кладбище к югу от Каира начались полтора года назад. На самом деле этот комплекс захоронений открыли еще в 1927 году, и в музеях даже остаются многие сделанные там находки, но потом точное места входа в подземные комплексы забыли. Два года назад его «переоткрыл» нелегальный диггер — и решил сообщить о важной находке властям.