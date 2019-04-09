Нетаньяху: Трамп в рукаве

В Израиле проходят досрочные парламентские выборы; действующий премьер Беньямин Нетаньяху настроен получить пятый мандат и побить рекорд Давида Бен-Гуриона, который возглавлял правительство в общей сложности 13 с половиной лет.

Вызов премьеру-«долгожителю» бросили военные: созданный в феврале оппозиционный блок объединил сразу троих экс-руководителей Генерального штаба. Лидер списка Бени Ганц обещает, среди прочего, законодательно ограничить пребывание одного человека на посту премьера двумя сроками.

Опросы не отдают явного предпочтения той или иной стороне. аналитики трактуют этот как преимущество ветерана — Нетаньяху, у которого больше опыта в формировании коалиций. Ведь абсолютного большинства за всю историю израильских выборов ни одна партия не получала.

Один из главных козырей Нетаньяху — открытая поддержка со стороны администрации президента США: Дональд Трамп признал Иерусалим столицей еврейского государства, а Голанские высоты — территорией Израиля. Премьер использует этот ресурс на полную.

Билл Нили, корреспондент NBC:

«Нетаньяху открыто и активно разыгрывает карту Трампа, действует так, будто Дональд Трамп баллотируется вместе с ним. Трамп — на плакатах, в агитационных роликах. К тому же вчера Трамп объявил иранских Стражей исламской революции террористической организацией. Сложно представить лучший подарок для Нетаньяху и тех израильтян, которые хотели бы сохранить столь выгодную дружбу. Впрочем, ключевой элемент израильской политики — создание коалиций. И согласно полсденим опросам, именно у Нетаньяху больше всего шансов создать устойчивый союз и уже через несколько месяцев оказаться рекордсменом по времени пребывания у власти».