Ганц и Нетаньяху заявляют о своей победе

Израильский оппозиционный блок «Кахоль-лаван» бывшего начальника Генштаба Бени Ганца может победить на парламентских выборах право-центристскую партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд». Таковы данные двух экзитполов. При этом результаты этих политических объединений различаются незначительно, а правые партии, как отмечает Reuters со ссылкой на те же экзитполы, имеют шанс вновь сформировать коалиционное правительство. В этом случае Нетаньяху может установить новый рекорд по продолжительно пребывания на посту премьер-министра.

Несмотря на противоречивые данные экзитполов, и Нетаньяху, и Ганц заявили о своей ясной победе на выборах. Действующий глава правительства пообещал уже в ночь после голосования заняться формированием будущего кабинета.