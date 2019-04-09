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МВФ: рост мирового ВВП замедлится

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 Кнарик Хачатрян 
МВФ: рост мирового ВВП замедлится
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Международный валютный фонд понизил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год, объяснив это негативными изменениями, затронувшими ведущие экономики мира. Так, прогноз роста ВВП для Великобритании и еврозоны снизился на 0,3%, для США - на 0,1%, а для России остался прежним - 1,6%.

В апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" для 70% экономик мира прогнозируется самый низкий за последнее десятилетие рост в 3,3% вместо 3,5%, ожидавшихся в минувшем январе. А вот прогноз роста ВВП на 2020 год остался прежним - 3,6%.

Среди главных рисков называются "брексит", возможное замедление темпов роста экономики КНР и напряжённость в международной торговой политике.

"Огромная неопределенность, связанная с "брекситом", негативно отразилась на росте Великобритании, - говорит главный экономист МВФ Гита Гопинат, - и это одна из причин нашего пересмотра в сторону понижения. Во-первых, столь длительная неопределенность сказывается далеко не позитивным образом. Ну, и во-вторых, в случае "брексита" без сделки влияние на экономику Великобритании будет, конечно, весьма существенным".

При этом МВФ ожидает во второй половине 2019 года некоторое ускорение в связи с "реальными контурами" соглашения между Вашингтоном и Пекином, призванным снизить напряжённость в сфере торговли, а также в связи со смягчением денежно-кредитной политики в ведущих экономиках.

Исходя из этих и ряда других факторов эксперты фонда полагают, что рост глобальной экономики в 2020 году вернется на прошлогодний уровень 3,6%.