США отменили соглашение с Кубинской федерацией бейсбола

Администрация президента США Дональда Трампа аннулировала соглашение между Главной лигой бейсбола с Кубинской федерацией бейсбола, которое разрешало спорстменам с Острова Свободы подписывать контракты с американскими командами. Спортивную сделку, заключенную в декабре прошлого года, в США назвали ошибкой. Таким образом, кубинские бейсболисты лишаются легальной возможности играть в США на профессиональном уровне.

Местные болельщики возмущены:

"Эти ребята хотят играть, чтобы зарабатывать деньги, чтобы быть свободными экономически, а Дональд Трамп перечеркнул все".

"Я не думал, что соглашение может быть разорвано. Но так, или иначе, случившееся ставит под вопрос будущее и тех молодых людей, которые занимаются другими видами спорта. Здесь, на Кубе, развитие спорта оставляет желать лучшего. Что касается бейсболистов, то будь у них возможность играть в США, у нас был бы другой уровень бейсбола".

В Кубинской федерации бейсбола осудили принятое в Вашингтоне решение, назвав его политически мотивированным.