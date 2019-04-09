Саммит ЕС обсудит отсрочку "брексита" с открытой датой"

Евросоюз может предоставить Лондону еще одну отсрочку "брексита" при соблюдении им ряда условий. Среди них - участие Великобритании в евровыборах, намеченных на конец мая, если Соединенное Королевство все еще будет оставаться в сообществе. Британский премьер Тереза Мэй просит отложить дату выхода из ЕС до 30 июня, в надежде, что к этому сроку парламент утвердит условия сделки с ЕС. Глава Европейского Совета Дональд Туск считает это маловероятным.

"И наш опыт, и глубокие разногласия в Палате общин не дают оснований полагать, что процесс ратификации сделки может быть завершен к концу июня". "Я считаю, что мы должны обсудить альтернативный вариант: отложить "брексит" на более поздний срок. Одной из возможностей может быть отсрочка с открытой датой, ограниченная периодом не более одного года". Об этом говорится в письме Туска к лидерам ЕС, распространенном накануне саммита Евросоюза.

В тот же день глава британского правительства побывала в Париже, где состоялась ее беседа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и Берлине, где Мэй встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ожидается, что на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС проголосуют по вопросу переноса "брексита" . Если хотя бы один член ЕС выскажется против, нерегулируемый выход Британии из ЕС может состояться 12 апреля.