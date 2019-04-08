Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Мещанский суд Москвы отпустил Кирилла Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве, из-под домашнего ареста. Выходя из здания суда, режиссер заявил, что не считает подписку о невыезде победой. "Это еще не победа, но уже почти, мы близко!" - воскликнул Серебренников, обнимая пришедших на заседание коллег и друзей.

По сообщениям "Интерфакса", художественный руководитель "Гоголь-центра" вскоре вернется к работе в театре. "Сразу, скоро вернусь. Это не очень легко психологически, но очень много дел. У нас спектакли, репетиции," - цитирует его слова издание.

Вместе с Серебренниковым на тех же условиях были освобождены продюсер Юрий Итин и бывший сотрудник Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум. Ранее был отпущен под подписку продюсер Алексей Малобродский.

Дело "Седьмой студии" продолжается с 25 октября 2018 года. Студия была создана для разработки проекта по популяризации современного искусства "Платформа". На эти цели Министерство культуры РФ выделило более 214 млн рублей с 2011 по 2014 гг.

По версии следствия, сотрудники "Седьмой студии" предоставляли планы мероприятий, содержащие заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости, и в результате из федерального бюджета было похищено более 130 млн рублей.

Все фигуранты дела, кроме бывшего главного бухгалтера организации Нины Масляевой, вину не признают.