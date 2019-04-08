Путин обещает Эрдогану больше оружия

Россия намерена осуществить поставки в Турцию зенитно-ракетные комплексы С-400 вопреки протестам США. Об этом на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня заявил российский президент Владимир Путин. Он отметил, что Москва рассчитывает и дальше продавать Анкаре оружие собственного производства.

В первую очередь речь идет о завершении реализации контракта на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". В повестке дня есть и другие перспективные проекты, связанные с поставками в Турецкую республику современной российской продукции военного назначения. Владимир Путин президент России

В США появление С-400 в составе турецких сил ПВО рассматривают как угрозу для американской авиации. Когда стало известно о приобретении ракетных комплексов, Вашингтон объявил о заморозке поставок самолётов F-35 и программы обслуживания этих истребителей в Турции.