Фельдмаршал Хафтар нанёс авиаудар по аэропорту Триполи

На фоне призывов ЕС и ООН в примирению Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла авиаудар по международному аэропорту Триполи. Работа гражданских наземных служб прекращена, пассажиры и персонал эвакуированы. В командовании Ливийской национальной армии объясняют, что целью бомбардировки были два боевых самолёта армии Правительства национального согласия, которое базируется в Триполи.

Хафтар на прошлой неделе начал наступление на столицу: он заявил, что борется с терроризмом. Правительство национального согласия обвинило фельдмаршала в госизмене и попытке государственного переворота.

После обстрела аэропорта Ливийскую национальную армию Хафтара осудил спецпредставитель Генсека ООН в Ливии Гасан Саламе. Он назвал авиаудар «грубым нарушением международного права» и призвал обе стороны конфликта вернуться к диалогу. На политическом урегулировании настаивают и главы МИД стран Евросоюза.

Мы призываем всех [в Ливии] избегать дальнейших военных действий, вернуться за стол переговоров под эгидой ООН и дать ливийскому народу то, чего он действительно хочет: мира и стабильности для своей страны. Федерика Могерини Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам

По оценкам Ливийской национальной армии и Правительства национального согласия, за время наступления Хафтара на Триполи погибли более 40 военнослужащих и мирных жителей, десятки числятся ранены.