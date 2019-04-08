Итоги общенациональных дебатов

В общенациональных дебатах во Франции, проведенных по инициативе президента Эммануэля Макрона, приняли участие полтора миллиона человек

первые оценки анализа полученной информации были представлены в понедельник. Большая часть предложений участников диалога заключается в просьбе снизить налоги — в первую очередь, налог на добавленную стоимость и подоходный налог. Весь объём полученных данных разместится в открытом доступе в интернете.

Во вторник результаты дебатов обсудят французские парламентарии и затем в Сенате выступит премьер-министр страны Эдуар Филипп. Он сообщит о том, в каком направлении будет работать правительство на основе выбранных благодаря диалогу тем, а первые меры будут объявлены в середине апреля.

Оппозиционные политические силы Франции называют прошедшие дебаты "пустой болтовней".