"Границы стираются" - таков главный слоган 53-й Международной выставки вина и спиртных напитков, которая проходит с 7 по 10 апреля в итальянской Вероне. Chianti, Valpolicella, Prosecco - всего более 4 тысяч наименований - итальянских и не только. Производители из 30 стран мира, в том числе из России, предлагают посетителям отведать свои напитки. На заманчивое предложение откликнулись 130 тысяч гостей: билеты на выставку не достать с ноября.

В программе Vinitaly - встречи производителей и торговых операторов, конференции о проблемах мировой винодельческой индустрии, и, конечно, дегустации.

Италия - лидер по производству вина: его объемы в прошлом году составили 50,4 млн гектолитров. Доход страны от продаж этого напитка достиг 11 млрд евро. Его экспорт тогда же увеличился на 3%.

Но и сами итальянцы не прочь пропустить по стаканчику родного вина: внутреннее потребление также выросло - на 4%.