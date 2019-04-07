Жертва "Новичка" ищет встречи с Путиным

Британец Чарльз Роули, пострадавший, предположительно, от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», хотел бы побеседовать с российским президентом Владимиром Путиным. Такое пожелание он выразил после встречи с послом России в Великобритании Александром Яковенко, которая прошла в субботу. 45-летний Чарльз Роули специально прибыл в Лондон вместе с братом, стремясь выяснить, что с ним произошло прошлым летом в Эймсбери.

– Они пытаются разобраться, – Говорит Александр Яковенко. – Потому что у меня такое ощущение, что у них тоже появилось много вопросов, и после того, как я озвучил наши вопросы – те, которые мы, собственно говоря, задавали Форин-офису на протяжении года, и ни на один из которых не было получено ответа – для них это, конечно, тоже было откровением.

Известно, что Роули, а также его спутница были тогда госпитализированы в критическом состоянии. По версии британской стороны, оба пострадали от того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью за несколько месяцев до того в городе Солсбери. Британские власти обвинили в причастности к этим инцидентам Москву, которая категорически отвергла все эти обвинения.