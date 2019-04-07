25 лет геноциду в Руанде

В столице Руанды Кигали, в бывшем президентском дворце, действует музей, посвящённый геноциду, который начался в стране 25 лет назад. Экспозиция рассказывает о причинах произошедшего, в одном из залов представлены фотографии убитых детей, большинство которых были зарублены мачете. Гидом здесь работает женщина, 60 членов семьи которой стали жертвами трагедии:

– Так или иначе, нужно было найти путь примирения, не потому что мы были вынуждены, а потому что мы хотели мира, потому что я хотела мира. Не потому, что люди, убившие моих родных, отнявшие столько жизней, заслуживают прощения, а потому что я заслуживаю мира.

Всего жертвами геноцида за 100 дней стали, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона представителей народности тутси. Массовые убийства были организованы правительством хуту, поводом для чего стало крушение самолёта президента страны. 7 апреля объявлено ООН международным днём памяти о геноциде в Руанде.