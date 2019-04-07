Нетаньяху обещает аннексию в случае победы

Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать оккупированные палестинские территории на Западном берегу Иордана в случае, если получит еще один мандат на парламентских выборах 9 апреля. Свое заявление премьер-министр и министр обороны сделал в эфире Двенадцатого канала израильского телевидения.

По мнению обозревателей, подобное решение раз и навсегда положит конец возможности ближневосточного урегулирования, предусматривающей создание двух государств.

"Я собираюсь расширить (израильский - прим.ред.) суверенитет, и не делаю различия между поселенческими блоками и изолированными поселениями. На мой взгляд, каждый такой блок является израильской территорией и находится под израильским контролем. Мы, израильское правительство, несем ответственность за эти территории, и я не уступлю их Палестинской администрации", - заявил Нетаньяху.

Резолюция 2334 Совет Безопасности ООН от 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан, что правительство еврейского государства делать отказывается. За полвека со времен получения еврейским государством контроля над Западным берегом Иордана, Израиль построил там порядка 120 поселений, в которых сегодня проживают до 400 тысяч человек.

В свою очередь, президент США, выступая на ежегодном собрании Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе в субботу, рассказал, что принял решение признать аннексию Израилем Голанских высот после того, как получил "краткий урок истории" в ходе беседы со своими главными советниками по Ближнему востоку - послом в Израиле Дэвидом Фридманом и зятем Джаредом Кушнером.

При этом Дональд Трамп отказался однозначно поддержать Нетаньяху. По его мнению, на выборах 9 апреля действующий премьер и его главный соперник Бени Ганц придут "ноздря в ноздрю", и оба они - "хорошие парни".