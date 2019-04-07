Нетаньяху призывают отказаться от аннексии поселений

Предвыборное обещание Биньямина Нетаньяху аннексировать территории еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан вызвало резкую критику целого ряда стран. Так, в британском МИДе напомнили, что согласно международному праву эти поселения являются незаконными, а министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал заявления Нетаньяху безответственными. Осудили намерения израильского премьера и палестинские лидеры.

"Это не просто заявление, сделанное в разгар предвыборной кампании, это заявление о решимости и политике, - говорит высокопоставленный член Организации освобождения Палестины Ханан Ашрауи. - Он собирается аннексировать все поселения, сохранить свой контроль над долиной реки Иордан и аннексировать ее, он собирается поместить палестинцев в специальные населенные пункты под контролем израильских сил безопасности и продолжить незаконную аннексию Иерусалима. Это конец всем шансам на мир".

Главный соперник Нетаньяху на парламентских выборах, которые пройдут 9 апреля, - бывший начальник Генштаба Бени Ганц, использующий еще более жесткую риторику - он, в частности, хвастается тем, что убил более тысячи палестинцев и отправил Газу "обратно в каменный век". Аналитики отмечают, что Нетаньяху воодушевило признание Дональдом Трампом израильского контроля над всем Иерусалимом и Голанскими высотами, и он решил не останавливаться на достигнутом.