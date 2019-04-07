Греция: мигранты отступают

На севере Греции мигранты собрали свои палатки и покинули стихийный лагерь, разбитый в поле недалеко от границы с Северной Македонией, после безрезультатных попыток в последние дни прорваться на территорию соседнего государства. Многие сели в автобусы и вернулись в специально организованные центры.

В минувший четверг между мигрантами и полицейскими начались стычки. В тот день сотни беженцев с детьми прибыли к лагерю мигрантов Диавата, недалеко от границы с Северной Македонией, и установили палатки в поле рядом с ним. Это произошло из-за слухов в соцсетях об открытии пропускного пункта для мигрантов, если те массово переместятся к границе. Со стороны сотрудников органов правопорядка они получили жесткий отпор - полиция применила для разгона агрессивно настроенных беженцев слезоточивый газ.

В настоящее время в Греции в специальных центрах и лагерях находятся десятки тысяч беженцев, в основном из Сирии, Ирака и Афганистана. В 2016 году балканские страны закрыли свои границы, перекрыв главный маршрут нелегалов в Западную Европу.