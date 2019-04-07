Мэй и Корбин: время на исходе

Поиски компромисса продолжаются. До неупорядоченного "брексита" 12 апреля меньше недели: премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин проводят в срочном порядке новые переговоры. После того, как парламент трижды отверг правительственный проект сделки с ЕС, Мэй вынуждена искать поддержки у оппозиции. Иначе "брексит утечет сквозь пальцы" - предупреждает она британцев.

В то же время, многие тори винят в сложившейся ситуации ее саму: она действовала недостаточно жестко.

"Идет разработка многолетнего финансового плана ЕС. Все еще будучи членами этого Союза, мы могли бы наложить на проект бюджета вето - такая возможность выпадает раз в семь лет, Великобритания могла бы стать по-настоящему жестким переговорщиком. Любой премьер на месте Мэй так бы и сделал", - говорит депутат Консервативной партии Джейкоб Рис-Могг.

Но и среди лейбористов надежды на скорый успех переговоров и прорыв в разрешении кризиса до чрезвычайного саммита ЕС 10 апреля мало. Об этом заявляет теневой министр по делам бизнеса и предпринимательства Ребекка Лонг-Бейли.

"Мы ждем сигнала от правительства: готовы ли они, наконец, пересечь так называемую "красную линию"? До сих пор мы обсуждали технические детали, но нам не ясно, готово ли правительство на изменение сути сделки", - отмечает депутат Лейбористской партии Ребекка Лонг-Бейли.

Время на исходе, а оппозиция и правительство до сих пор не выработали единую позицию, в частности, относительно членства Великобритании в Таможенном союзе с ЕС. Лейбористы настаивают на необходимости его сохранить, Тереза Мэй - против.