Донецк отметил 5-летие ДНР

Несколько тысяч человек собрались в воскресенье у Дома правительства в центре Донецка, чтобы отметить 5-летие самопровозглашенной Донецкой народной республики.

6 апреля 2014 года протестующие заняли здание областной администрации, выразив несогласие с курсом новых украинских властей. 7 апреля здесь же была зачитана Декларация о государственной самостоятельности Донецкой народной республики.

"Нам нужно возвращение на родину, - заявил, выступая перед собравшимися глава ДНР Денис Пушилин, - очень часто на митингах тогда звучало: "Крым - Донбасс - Россия - референдум"! Наш путь дольше, но мы идем"...

Возвращение контроля над Донбассом стало одной из главных тем предвыборной президентской кампании на Украине. Петр Порошенко предоставил жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР возможность голосовать в первом туре 31 марта, правда, для голосования необходимо было выехать на подконтрольные Киеву территории, где были открыты избирательные участки.

С начала конфликта на востоке Украины погибли до 13 тысяч человек, сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве. Еще от 27 до 30 тысяч человек получили ранения.