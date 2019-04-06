Трамп: "система приема мигрантов переполнена"

Калексико - городок на самом юге Калифорнии, на границе с Мексикой, выбрал Дональд Трамп, чтобы обратиться к мечтающим попасть в США любой ценой. Посетив первый готовый участок стены между двумя государствами и пообщавшись с представителями Погранично-таможенной службы, президент заявил: "Система приема мигрантов переполнена, а раз так, то мы ничего не можем сделать. Мы должны сказать: "Нам очень жаль, что мы не можем принять вас". Раньше наша страна пыталась принимать людей, несмотря ни на что, но я с этим не согласен".

Президент США также поздравил мексиканские власти с тем, что за последние четыре дня ни один мигрант не смог пересечь границу. В четверг Дональд Трамп заявил, что если Мексика не поможет решить эту проблему, США введут 25-процентные пошлины на производимые здесь автомобили или просто закроют границу.