Туринцы требуют построить новую ж/д до Лиона

В Турине прошла демонстрация сторонников строительства высокоскоростной железнодорожной ветки, связывающей этот город с Лионом. По данным полиции в субботней демонстрации в Турине приняли участие около 20 тысяч человек.

В начале месяца правительство Италии приостановило строительный тендер, сославшись на невыгодные для итальянской стороны условия финансирования этого трансграничного проекта. Кроме Италии в проекте принимают участие Евросоюз и правительство Франции. Среди жителей северной Италии, особенно Пьемонта, проект пользуется большой популярностью, так как его реализация позволит им в разы сократить время путешествия по другую сторону Альп.

За строительства скоростной ветки выступает входящая в правительство "Лига", чья основная электоральная база находится на севере Италии. Его партнер по правительственной коалиции, Движение "5 звёзд", настроено по отношению к этому дорогостоящему проекту скептически.