Сарадж и Хафтар обменялись угрозами

Фаиз Сарадж, премьер-министр заседающего в Триполи Правительства национального согласия Ливии призвал международное сообщество не поддерживать наступление на ливийскую столицу армии фельдмаршала Хафтара и пригрозил всем участникам наступления международным трибуналом:

«Мы удивлены продвижением войск Хафтара, а также воинственной риторикой, напоминающей нам об эре диктатуры и самовластия. Из-за его действий наших сыновей ожидает известная участь: стать пушечным мясом в войне, в которой нет победителей, а только проигравшие. Своими действиями Хафтар подорвал усилия всех ливийцев и международного сообщества по нахождению мирного выхода их ситуации».

Халифа Хафтар на протяжении последних лет был фактическим главой восточной части Ливии. Наступление своей армии он объясняет желанием очистить Триполи от террористов:

«Поднимайте оружие только против тех, кто творит беззаконие и встал на путь конфронтации и насилия. Стреляйте только в вооруженного противника. Тем, кто сложил оружие и поднял белый флаг гарантируется безопасность. Мы защитим безопасность, спокойствие, честь и собственность наших граждан и зарубежных гостей всех национальностей».

Совет безопасности ООН призвал Хафтара отказаться от военного пути разрешения конфликта с правительством в Триполи. Главы внешнеполитических ведомств России, Египта и Франции призвали к политическому урегулированию ситуации в Ливии путем инклюзивного диалога. Италия, имеющая тесные связи с правительством Сараджа, пригрозила принять решительные меры, если этот призыв не будет услышан.