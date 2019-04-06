Беженцы пытаются попасть из Греции в Северную Македонию

В Греции большое количество беженцев прибыло на север страны, заполнив улицы второго по величине греческого города Салоники. Люди пытаются перебраться отсюда Северную Македонию, а затем в другие страны Европейского союза.

В последнее время в социальных сетях среди мигрантов и беженцев, живущих в Греции, распространился слух о том, что, если они массово переместятся к границам, им откроют пропускные пункты. Несмотря на предупреждения представителей ООН и греческих управлений по делам беженцев о рисках, связанных с незаконным пересечением границы, многие всё равно прибыли сюда автобусами из Афин и других городов Греции.