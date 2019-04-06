Жёлтые жилеты: "Мы добьёмся своего"

Во Франции состоялась уже 21-я по счёту акция движения «Жёлтые жилеты». В Нанте имели место стычки манифестантов с полицией, применившей слезоточивый газ. Демонстрации прошли также в Лионе, Дижоне, Ницце, Монпелье и Париже. Несмотря на призывы властей и жёсткие действия полиции, еженедельные акции не прекращаются, а их участники заявляют о своей решимости добиться своего:

– Мы заявляем, что не откажемся ни от одного из наших требований. Мы хотим довести дело до организации Референдума Гражданской инициативы, но пока в правительстве остаются эти люди, мы не сможем установить нашу новую систему. Так что сейчас идёт война на истощение. Мы считаем, что если сможем всё разрушить, то затем что-то построим. У нас будет для этого достаточно времени, ведь строить мы будем для себя.

– Мы будем продолжать, пока не одержим победу. Мы не откажемся от наших требований, ведь до сих пор мы так ничего и не добились. У нас по-прежнему остаётся коррумпированная система, элита, действия которой направлены против народа. И до тех пор, пока мнение людей не учитывается, пока интересы народа не стали приоритетом правительства, мы продолжим борьбу.

По данным министерства внутренних дел Франции, по всей стране в акциях приняли участие 22 300 человек. Организаторы заявляют, что в их рядах в этот день было более 73 тысяч человек.