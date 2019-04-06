«Жёлтые жилеты»: протесты продолжаются

6 апреля в Париже и других крупных французских городах прошла 21-я по счёту акция движения «Жёлтые жилеты». Массовые протестные выступления начались здесь ещё в ноябре прошлого года. Когда на улицы вышли люди возмущённые повышением налогов на горючее.

Вскоре движение приобрело более широкий размах, связанный с общим неприятием его участников политики президента страны Эммануила Макрона. Массовые акции проходят по всей стране каждую субботу, несмотря на призывы властей к прекращению манифестаций, а также жёсткие меры, которые полиция применяет к протестующим.