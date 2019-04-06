Boeing сократит выпуск 737 MAX

Компания Boeing сократит почти на 20% производство самолётов 737 MAX, после того, как два авиалайнера этой модели потерпели крушение. Вместе с тем глава компании Деннис Меленберг выразил уверенность в том, что после устранения неполадок в системе улучшения характеристики маневренности, самолёты вернутся в строй:

– Мы по-прежнему убеждены в базовой безопасности 737 MAX. Все, кто летает на нём – пассажиры, бортпроводники и пилоты, в том числе наши собственные родственники и друзья – вправе ожидать от нас самого лучшего. Когда MAX вернётся в небо с обновлённым программным обеспечением, касающимся функции MCAS, он станет одним из самых безопасных самолётов в мире.

После того, как 10 марта разбился Boeing 737 MAX Эфиопских авиалиний, во многих странах мира была приостановлена эксплуатация самолётов этого типа. Жертвами трагедии стали 157 человек из 35 стран. Эксперты считают, что именно сбой в работе системы MCAS привёл к катастрофе.