Берлинцы - против роста квартплаты

В Берлине несколько тысяч человек вышли в субботу на демонстрацию, протестуя против «безумного роста квартплаты» и спекуляций с недвижимостью. Люди возмущены тем, что за жильё теперь приходится платить вдвое больше, чем 10 лет назад. Подобные акции прошли в этот день и в ряде других городов страны. Говорят участники демонстрации:

– В прошлом году в Берлине отмечен самый резкий во всём мире рост цен на недвижимость – он составил 20%.

– Я пришла сюда, потому что хочу бороться с огромными прибылями этих стервятников и не допустить постоянного роста арендной платы.

– Я съехал в прошлом году, табличка с моим именем висела там ещё полгода. Затем в том здании сделали ремонт, и теперь арендная плата стала 630 евро в месяц, это раза в три больше, чем было.

Демонстранты несли изображения «акул недвижимости» и плакаты, представлявшие квартиросъёмщиков как дойную корову акционеров. Организаторы акции добиваются экспроприации мэрией компаний, владеющих более чем 3000 домов.