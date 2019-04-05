«Великий стамбульский переезд»

В Стамбуле идёт «великий переезд»: рейсы и оборудование из аэропорта имени Ататюрка перемещаются в новую воздушную гавань. По сообщению национального перевозчика Turkish Airlines, предстоит перевезти 47 тысяч тонн самых разных грузов, для чего задействовано 700 машин и 800 человек.

Переезд планируется завершить к вечеру субботы, а с воскресенья новый аэропорт заработает в полную силу.

Новый хаб назвали просто — «Стамбульский аэропорт». В перспективе — в течение пяти лет — шесть взлётных полос и терминалы на 500 самолётов смогут принимать 200 миллионов пассажиров ежегодно. Власти Турции не исключают, что воздушная гавань может стать крупнейшей в мире.

«Старый» аэропорт имени Ататюрка расположен в черте города. Ему уже некуда расширяться, и его закроют.